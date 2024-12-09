Охват доставки терминалов эквайринга Альфа-Банка превысил 23 тыс. населенных пунктов

Альфа-Банк за три месяца банк увеличил географию доставки торговых терминалов с 12 тысяч до более чем 23 тыс. населенных пунктов — она выросла на 100%. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Теперь сотрудники могут забрать терминал с комплектующими в ближайшем постамате 5Post, расположенном в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток», или на кассе.

«Мы стремимся сделать наши услуги доступными каждому, независимо от местоположения. Для этого мы применяем нестандартные инновационные и удобные решения, такие как использование постаматов 5Post, что позволяет охватывать даже малые населенные пункты», — рассказала главный операционный директор Альфа-Банка Нино Кодуа.

По ее словам, такие решения меняют рынок и устанавливают новые стандарты сервиса, а также помогают Альфе обеспечивать клиентов качественным и оперативным доступом к банковским продуктам.

В свою очередь, управляющий директор 5Post Виталий Дырдасов отметил, что партнерство с Альфа-Банком и разработка услуги по использованию точек выдачи сервиса является шагом к выходу 5Post в качестве логистического оператора на другие сегменты рынка.

«Отличные показатели Альфа-Банка по этому проекту, говорят нам о востребованности сервиса. Наша цель — создание продуктов и услуг, которые будут помогать нашим партнерам расти, решать свои задачи и получать запланированный финансовый и бизнес результат», — отметил он.

Отмечается, что новая система позволяет установить оборудование в день обращения. Так, за последний месяц услугой получения терминала в день заявки воспользовались более 1000 клиентов, а 95% всех заказов доставляются точно в выбранный ими день.

Кроме того, постаматы позволили Альфа-Банку наладить эффективную систему демонтажа. Теперь возвращенное через 5Post оборудование оперативно проходит обслуживание и вновь направляется в работу.

Также новая система дала возможность охватить больше 70% заказов силами штатных сотрудников банка. Оптимизация сервиса сократила время клиентов на оформление документов, установку, настройку и сервисное обслуживание оборудования, включая сложные интегрированные и кассовые решения, а также упростила взаимодействие с банком.