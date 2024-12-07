Глава «Роснефти» назвал санкции причиной разрушения глобального рынка

Санкции являются причиной разрушения института контрактных обязательств, правовой системы и глобального рынка, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

Он отметил, что США превратили доллар в инструмент эмиссии, которая ничем не ограничена.

«Последующий развал Советского Союза, создание однополярной системы после устранения исторического оппонента, в конечном итоге, привели к подрыву самих основ демократии», — сказал он.

По его словам, число санкций со стороны США за последние 20 лет превысило 15 тыс.

«Передел мирового энергорынка в результате массированного применения санкций и уничтожения конкуренции характеризуется сегодня волатильностью цен, рисками дефицита, ложными целями «зеленого» перехода», — отметил он.

Напомним, с 7 по 8 декабря в столице Катара проходит XXII Дохийский форум.