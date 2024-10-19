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Поставки из Китая в Россию обновили исторический максимум

Китай в сентябре поставил в Россию товаров на рекордные $11,25 млрд

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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

В сентябре Китай поставил на российский рынок товаров на $11,25 млрд. Это самый высокий месячный показатель за всю историю торговли между странами, сообщает South China Morning Post со ссылкой на данные китайской таможни.

В годовом выражении экспорт из КНР в Россию вырос на 16,6%. При этом в обратном направлении поставки, напротив, сократились. Падение по итогам сентября составило 9,2% год к году. В августе просадка была гораздо менее значительной — всего 1,1%.

До этого российским ретейлерам посоветовали в ближайшее время позаботиться о бронировании транспорта для своих грузов с китайскими новогодними товарами. В противном случае продукция поступит в страну уже после праздников, предупредили транспортные компании.

Ранее сообщалось о резком росте товарооборота между Китаем и Украиной.

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