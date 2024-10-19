Российские ретейлеры рискуют остаться без китайских новогодних товаров

Российские ретейлеры могут остаться без китайских новогодних товаров, если не начнут заказывать их прямо сейчас, предупреждают транспортные компании. Об этом пишет агентство «Прайм».

«Если импортеры в октябре не позаботятся о бронировании транспорта для своих грузов, то есть риски, что зарубежная продукция поступит в Россию только после праздников», — заявили представители логистических операторов.

Транспортные компании предупреждают об увеличении сроков доставки товаров из КНР в Россию не в первый раз. Так, о потенциальных задержках уже говорили в сентябре. Причин для этого несколько: длинные октябрьские выходные в Китае по случаю празднования Дня образования, нехватка контейнеров и заторы на автомобильных погранпереходах.

До этого сообщалось о задержках в поставках люксового бренда одежды в РФ. Речь идет об Armani. Выяснилось, что заказчик не успевал наклеить маркировку «Честного Знака» и правильно промаркировать товар из-за большого объема груза.

Ранее стало известно, насколько подорожал набор продуктов для новогоднего стола за год.