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Российские ретейлеры рискуют остаться без китайских новогодних товаров

«Прайм»: ретейлерам стоит начать заказывать новогодние товары из КНР уже сейчас

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Николай Филяков/РИА Новости

Российские ретейлеры могут остаться без китайских новогодних товаров, если не начнут заказывать их прямо сейчас, предупреждают транспортные компании. Об этом пишет агентство «Прайм».

«Если импортеры в октябре не позаботятся о бронировании транспорта для своих грузов, то есть риски, что зарубежная продукция поступит в Россию только после праздников», — заявили представители логистических операторов.

Транспортные компании предупреждают об увеличении сроков доставки товаров из КНР в Россию не в первый раз. Так, о потенциальных задержках уже говорили в сентябре. Причин для этого несколько: длинные октябрьские выходные в Китае по случаю празднования Дня образования, нехватка контейнеров и заторы на автомобильных погранпереходах.

До этого сообщалось о задержках в поставках люксового бренда одежды в РФ. Речь идет об Armani. Выяснилось, что заказчик не успевал наклеить маркировку «Честного Знака» и правильно промаркировать товар из-за большого объема груза.

Ранее стало известно, насколько подорожал набор продуктов для новогоднего стола за год.

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