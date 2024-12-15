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Глава СК поручил провести проверку мигрантов, торгующих на улицах в Челябинске

СК: Бастрыкин поручил проверить мигрантов на незаконную торговлю в Челябинске

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил проверить обращение местных жителей о незаконной предпринимательской деятельности мигрантов в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе информационного центра СК РФ в Telegram-канале.

«Иностранные граждане массово торгуют продуктами питания и иными товарами на улицах города Челябинска. При этом мигранты не используют контрольно-кассовую технику, а также не имеют соответствующих сертификатов качества на реализуемую продукцию», — говорится в обращении.

По данным ведомства, результаты проверки взяты на контроль в центральном аппарате СК.

До этого мигранты в Ханты-Мансийском автономном округе погнались за тремя школьниками из-за их игр со снегом. Инцидент произошел около кафе с шавермой в Сургуте. По данным источника, молодые люди несколько дней приходили к заведению и обстреливали его окна снежками. Позже один из них зашел в помещение, и повар-иностранец, узнав подростка, кинул в него тюбиком с соусом, но промахнулся.

Ранее в Туве напали на мигрантов из-за фейка о заражении ВИЧ.

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