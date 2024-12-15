Историк флота объяснил, как избежать крушений судов после инцидента в Керченском проливе

Эксперт по ВМФ и историк флота Дмитрий Жаворонков в беседе с «Газетой.Ru» назвал старыми танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть-239», потерпевшие крушение в Керченском проливе. По его словам, погодные условия могли создать избыточную нагрузку на суда.

«Шторм мог создать избыточную нагрузку, которую корпус, в силу усталости металла, мог просто не выдержать. Виноваты могут быть погодные условия, нагон волны из-за южного ветра, которая просто могла способствовать тому, что одно из судов раскололось пополам», — сказал он.

Жаворонков отметил, что для избежания подобных ситуаций в России необходимо ускорить обновление флота.

«Нам необходимо ускорять обновления флота, несмотря на связанные с санкциями моменты усиливать, интенсифицировать импортозамещение, чтобы такие ситуации не повторялись. Если была какая-то ошибка экипажа, конечно, это тоже установит комиссия. Соболезнования всем погибшим, пострадавшим и, дай бог, что судовладельцы и экипаж будут учитывать погодный фактор перед выходом в море», — добавил он.

Утром 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным Росморречфлота, причиной произошедшего стал шторм. В МЧС сообщили, что один из танкеров получил повреждения и сел на мель, а второй в результате произошедшего лег в дрейф. Mash писал, что «Волгонефть-212» начал тонуть после того, как волны разломали его напополам.

На борту судов находились команды из 15 и 14 человек. По данным МЧС, с «Волгонефти-212» эвакуировали 13 моряков, одного из них не удалось спасти. Однако, как писал Telegram-канал Baza, считавшийся погибшим капитан «Волгонефти-212» оказался жив.

В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. Теперь специалисты Росприроднадзора вместе с коллегами из Морспасслужбы проводят в Керченском проливе замеры для оценки опасности разлива нефтепродуктов после происшествия.

На фоне произошедшего сотрудники Следственного комитета РФ возбудили два уголовных дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Однако в связи с известием о смерти моряка одно из дел было переквалифицировано на более тяжкий состав.

Ранее глава СК поручил доложить о расследовании крушения танкеров в Керченском проливе.