Появились записи переговоров экипажей потерпевших крушение у Крыма танкеров

Телеканал РЕН ТВ опубликовал в своем Telegram-канале записи переговоров экипажей танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» с Центром Службы управления движением судов Керченского пролива.

На записях слышно, как сотрудники центра просят подготовить экипаж «Волгонефти-212» к эвакуации судна. Также морякам сообщили, что к их кораблю направили спасательный буксир «Меркурий».

Член экипажа в ответ сказал, что находящиеся на танкере люди уже надели спасательные жилеты, но возможности спустить водоводы нет. Также он предупредил, что задняя часть судна будет оставаться на плаву.

«Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. По информации Росморречфлота, причиной ЧП стал шторм.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РФ, в результате аварии одно судно получило повреждения и село на мель. Второй танкер, в свою очередь, лег в дрейф. Позже на месте происшествия произошел разлив нефтепродуктов.

Ликвидацией последствий ЧП занимаются более 50 сотрудников экстренных служб. К текущему моменту с «Волгонефти-212» эвакуировали 13 моряков, одного из которых спасти не удалось. В настоящее время специалисты оказывают помощь членам экипажа «Волгонефти-239».

Ранее в Профсоюзе моряков объяснили крушение танкера «Волгонефть-212».