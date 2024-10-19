Россия экспортировала тонны мухоморов за рубеж

Пермский край стал лидером по экспорту мухоморов за границу, а именно в страны Северной и Южной Америки, а также Азии. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на данные Россельхознадзора.

Отмечается, что были оформлены сертификаты на отправку за рубеж 565 кг сушеных грибов.

В дальнейшем мухоморы могут предлагать в капсулах. Предполагается, что эти грибы снимают усталость, раздражительность, помогают увеличить уровень работоспособности.

Пермские грибники рассказали, что количество клиентов на закупку мухоморов продолжает расти. В основном это Бельгия, Литва, Германия и Италия. Это заказы на десятки тысяч долларов.

До этого РИА Новости со ссылкой на данные американской статистической службы сообщало, что товарооборот России и США при сохранении нынешних тенденций сократится по итогам 2024 года до $3,7 млрд, этот показатель станет самым низким с 1992 года.

Ранее Индия нарастила закупки товаров у России.