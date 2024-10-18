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Швейцарские компании заподозрили в обходе антироссийских санкций

Bloomberg: власти Швейцарии проверят местные компании на обход санкций против РФ

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Depositphotos

Власти Швейцарии проверят местные компании на обход антироссийских санкций через зарубежных «дочек». Об этом пишет Bloomberg.

После введения санкций по отношению к РФ ряд швейцарских трейдеров переместили или открыли свои офисы в таких юрисдикциях, как Дубай, чтобы продолжить вести бизнес с Россией. Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии заподозрил ряд компаний в открытии фиктивных фирм за границей и решил проверить, продолжают ли они работать с российскими партнерами непосредственно из Швейцарии.

Если такая схема подтвердится, Швейцария примет меры, пообещала глава регулятора Хелен Будлигер Артьеда. Она отказалась предоставить какие-либо подробности текущих дел, но подтвердила наличие ряда тревожных сигналов, указывающих на потенциальный обход санкций.

На днях сообщалось, что ЕС намерен расширить санкции против российских организаций.

Ранее глава Евродипломатии Жозеп Боррель назвал личным достижением 14 пакетов санкций против России.

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