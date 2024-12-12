Картозия подал встречный иск на Андреасяна: «Изучай и не скучай»

Продюсер Николай Картозия обратился к Сарику Андреасяну в своем Telegram-канале после того, как режиссер подал иск о защите чести и достоинства против него.

«Сарик, я тоже подал на тебя в суд. Изучай иск и не скучай», — заявил гендиректор телеканала «Пятница!».

Картозия также выразил мнение, что Андреасян обратился в суд, поскольку не вынес его «карающей лиры», рецензии на фильм «Евгений Онегин».

По информации РИА Новости, иск Андреасяна Пресненский суд Москвы зарегистрировал 10 декабря, а Картозии — спустя два дня. Оба иска связаны с защитой чести, достоинства и деловой репутации.

В начале ноября Николай Картозия сравнил в Telegram фильм «Евгений Онегин» Сарика Андреасяна с сериалом «Сваты». Он шутил, что режиссер узнал о том, что «Евгений Онегин» не просто роман, а роман в стихах, на съемочной площадке.

«У Андреасяна много клеветников и завистников, которым не хватает мужества осознать масштаб его личности. У Сарика уникальный дар: его фильмы объединяют людей в ненависти к его фильмам», — также заявлял он.

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