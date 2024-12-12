Россия и ОАЭ выступили за проведение международной встречи по Сирии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его коллега из ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора высказались за скорое проведение международной встречи по запуску инклюзивного диалога с участием всех политических сил Сирии. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

«Министры были едины во мнении, что с инициативой проведения такой встречи должен в самое ближайшее время выступить спецпосланник генсекретаря ООН Гейр Педерсен», — говорится в сообщении российского дипведомства.

Отмечается, что подобный диалог должен быть запущен в строгом соответствии с принципами, закрепленными в резолюции Совета Безопасности ООН 2254. В тексте резолюции подчеркивается в качестве основополагающего принципа, что будущее Сирии определит сам сирийский народ, а также признается роль Международной группы посредников по Сирии (МГПС) в качестве центральной платформы для содействия усилиям ООН по достижению прочного политического урегулирования в Сирии.

Ранее Эрдоган назвал необходимым участие Евросоюза в урегулировании в Сирии.