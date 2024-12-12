Бербок призвала предоставить Украине «сильные гарантии безопасности»

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин и его европейские партнеры считают, что Украина должна получить сильные гарантии безопасности в рамках любого мирного соглашения с Россией. Ее слова приводит агентство dpa.

Она подчеркнула, что союзники Украины единодушны во мнении, что Киеву необходимо предоставить гарантии безопасности в рамках мирного процесса.

«Здесь, в этом кругу, мы единодушны: Украина нуждается в сильных гарантиях безопасности. Это включает в себя долгосрочную военную и финансовую поддержку Украины. Мы выступаем за безопасность и будущее нашего европейского континента», — заявила Бербок перед встречей с главами МИД ряда европейских стран.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон призвал к тесному сотрудничеству с США в стремлении завершить конфликт на Украине на условиях, которые обеспечат интересы Европы и Киева. Без участия европейцев не может быть мира на континенте, подчеркнул президент Франции. Он отметил важность координации между государствами, когда речь идет о формулировании гарантий безопасности для Украины.

Ранее Рютте рассказал о «маленькой проблеме» при обсуждении мира на Украине.