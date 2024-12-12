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Экс-губернатора Рязанской области арестовали по делу о взятке

Суд отправил в СИЗО экс-губернатора Рязанской области Любимова по делу о взятке

Басманный районный суд города Москвы постановил отправить в СИЗО бывшего губернатора Рязанской области Николая Любимова по делу о взятке в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба московских судов.

«Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Любимова Николая Викторовича», — говорится в сообщении.

Бывшего губернатора арестовали на два месяца.

Согласно версии следствия, Любимов получал средства и имущество за общее покровительство и попустительство по службе в период руководства регионом.

Незадолго до этого бывший глава МЧС Киргизии Султан Ураманаев был задержан по подозрению в коррупции. По данным ГКНБ, задержанный в период с декабря 1995 года по апрель 1996 года приобрел акции ГАО «Токчулук» за счет государственных средств, после чего незаконно вывел в частную собственность объекты недвижимости бывшего мясокомбината в городе Балыкчи.

Ранее Черчесов рассказал о коррупции в российском футболе.

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