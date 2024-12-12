Пятиклассник взорвал петарду в своей комнате и получил серьезные ожоги рук и ног

Пятиклассник из Москвы взорвал петарду в комнате и оказался на больничной койке. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, инцидент произошел поздним вечером 10 декабря в жилом доме на северо-востоке столицы. 11-летний мальчик стал обладателем новой петарды и решил опробовать ее перед сном. Он взял фейерверк, ушел к себе в комнату, где и случился взрыв. В результате ребенок получил множественные ожоги рук и ног, его госпитализировали.

Сейчас мальчик по-прежнему остается на реабилитации и жалуется на боль во всем теле. Незадолго до этого он, как уточняется, сломал руку на тренировке в секции самбо. Предварительно, огнеопасную хлопушку мальчик мог получить из рук старшеклассников. Грозит ли им какое-то наказание, неизвестно. В полиции случившееся не комментировали.

Ранее в Ленобласти подростки закинули петарду за шиворот девятилетнему мальчику.