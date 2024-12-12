Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пятиклассник взорвал петарду в своей комнате и получил серьезные ожоги рук и ног

В Москве 11-летний мальчик получил ожоги ног и рук, опробовав новую петарду

close
Depositphotos

Пятиклассник из Москвы взорвал петарду в комнате и оказался на больничной койке. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, инцидент произошел поздним вечером 10 декабря в жилом доме на северо-востоке столицы. 11-летний мальчик стал обладателем новой петарды и решил опробовать ее перед сном. Он взял фейерверк, ушел к себе в комнату, где и случился взрыв. В результате ребенок получил множественные ожоги рук и ног, его госпитализировали.

Сейчас мальчик по-прежнему остается на реабилитации и жалуется на боль во всем теле. Незадолго до этого он, как уточняется, сломал руку на тренировке в секции самбо. Предварительно, огнеопасную хлопушку мальчик мог получить из рук старшеклассников. Грозит ли им какое-то наказание, неизвестно. В полиции случившееся не комментировали.

Ранее в Ленобласти подростки закинули петарду за шиворот девятилетнему мальчику.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами