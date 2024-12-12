Россиянам назвали надежный кроссовер, который на 1 млн рублей дешевле Toyota RAV4

Кроссовер Chevrolet Equinox отличается высоким ресурсом в 250 тыс. км пробега и рядом других достоинств, однако на российском вторичном рынке он недооценен покупателями. Об этом сообщил эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев.

«Большинство машин – с мотором 1.5 (170 или 173 л. с.). У него две модификации – LYX и LSD, различаются они топливной системой. Полностью алюминиевые, турбонаддув, прямой впрыск, цепной привод ГРМ, топливо не ниже АИ‑95, ресурс около 250 тыс. км», — написал Зиновьев.

По его словам, таким же ресурсом (250 тыс. км пробега) обладают и коробки передач, устанавливающиеся на Equinox (шестиступенчатая и девятиступенчатая). Шестиступенчатая трансмиссия знакома россиянам по Chevrolet Orlando и Cruze, которые официально продавались в нашей стране. К достоинствам Equinox эксперт «За рулем», помимо надежности, отнес комфортные салон и подвеску, большой дорожный просвет (195 мм) и цену, которая на 1 млн рублей ниже, чем у более популярной и распространенной Toyota RAV4.

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