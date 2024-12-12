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Стало известно об эвакуации 344 населенных пунктов в Харьковской области

Глава Харьковской ОВА: из региона эвакуируют жителей 344 населенных пунктов

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Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Киев проводит эвакуацию жителей 344 населенных пунктов Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале.

«В Харьковской области эвакуации подлежат 344 населенных пункта, но некоторые люди не хотят выезжать», — написал он.

Синегубов добавил, что речь о прифронтовых и фронтовых селах, а также тех городах, которые расположены в 1,5 километрах от линии фронта.

Глава Харьковской областной военной администрации отметил, что люди остаются в своих домах, несмотря на то, что там нет электроснабжения, водоснабжения, тепла и других услуг.

14 ноября украинские власти объявили обязательную эвакуацию семей с детьми из 16 населенных пунктов в контролируемых ВСУ частях Донецкой народной республики. Сообщалось об утверждении решения об обязательной эвакуации принудительным способом детей с родителями.

За день до этого сообщалось, что эвакуацию семей с детьми объявили в 28 населенных пунктах Харьковской области. В 11 населенных пунктах Боровского района тоже стартовала обязательная эвакуация для всего взрослого населения. По данным на ноябрь, там оставались около 2443 человек.

Ранее украинского чиновника уволили после разговора о вернувшихся в Мариуполь жителях.

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