Минфин России настаивает на продаже ненужных государству активов

Министерство финансов России выступает за продажу ненужных государству активов. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил заместитель главы ведомства Алексей Моисеев.

По его словам, Минфин придерживается позиции, что государству не нужно «ничего лишнего». В первую очередь это относится к имуществу, которое возвращено в казну на основании судебных решений, пояснил замминистра.

«Как правило, это коммерческие объекты в виде зданий или предприятий. Мы стараемся продать их как можно скорее», — продолжил Моисеев.

Он также сказал, что за прошлый год Росимущество определило целевые функции по 98% объектам недвижимости казны и 87% земельных участков. Как сообщил замглавы Минфина, в прогнозный план приватизации включили 184 хозяйственных общества, из них 102 с целевой функцией «продажа» и 82 вертикально интегрированные структуры. В 2024 году продали 27 хозяйственных обществ, еще 21 — в предыдущем году. По 54 хозяйственным обществам проводятся приватизационные мероприятия, добавил Моисеев.

7 октября глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что ведомство планирует снизить зависимость федерального бюджета от нефтегазовых доходов в ближайшие годы.

Ранее сообщалось, что иностранцы продолжают выкупать у россиян замороженные на Западе активы.