Власти Израиля одобрили план развития Голанских высот

Правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху одобрило план по развитию Голанских высот. Об этом сообщили в пресс-службе канцелярии главы израильского кабмина.

«Это решение укрепляет поселения Голанских высот, в том числе по вопросам: образование, возобновляемые источники энергии, создание студенческой деревни и программа организационного развития, которая поможет региональному совету Голанских высот в принятии новых жителей», — говорится в сообщении.

В канцелярии уточнили, что для реализации плана будет выделено 40 млн шекелей (около 1,1 млрд рублей). Инициатива направлена на удвоение населения Голанских высот.

7-8 декабря израильская армия впервые за более чем полвека пересекла границу Сирии за пределами Голанских высот. ЦАХАЛ установил контроль над сирийской стороной горного массива Хермон на Голанских высотах, не столкнувшись с сопротивлением. Израиль считает южные склоны горы Хермон своей суверенной территорией.

9 декабря Нетаньяху заявил, что Голанские высоты навсегда останутся «неотъемлемой частью» Израиля. По его словам, в настоящее время «все понимают важность» контроля израильской стороны над этой территорией.

Ранее в МИД РФ осудили действия Израиля в районе Голан.