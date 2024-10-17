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Правительство ужесточит правила выхода иностранцев из российских активов

Силуанов: дисконт для иностранцев при продаже российских активов вырастет до 60%

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Правительство России увеличивает обременения для иностранных инвесторов при выходе из российских активов. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Госдумы министр финансов России Антон Силуанов, передает ТАСС.

«С 15% до 25% сразу, плюс 5% в один год и 5% в следующий. Итого 35%. Дисконт для иностранцев увеличивается с 50% до 60%», — заявил министр финансов Антон Силуанов.

Таким образом, взнос в бюджет РФ при продаже иностранцами российских активов вырастет до 35% от рыночной стоимости. Кроме того, размер скидки при такой сделке увеличится с 50% до 60%.

До этого для инвесторов из недружественных стран действовали правила, согласно которым, они могли выйти из активов в России, продав их со скидкой минимум 50% от рыночной цены. При этом в бюджет шел лишь 15%-ный сбор.

Ранее сенатор оценила последствия снятия санкций с России.

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