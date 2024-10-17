Стало известно, насколько подорожал набор продуктов для новогоднего стола за год

Корзина продуктов для новогоднего стола за последний год подорожала на 1,43%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные «Руспродсоюза».

Сильнее всего подорожали яблоки — на 18,8%, до 142,2 рубля за килограмм. Стоимость копченой колбасы за период выросла на 9,5% и достигла 1208,5 рубля, вареной колбасы — на 8,1%, до 538,2 рубля, сыра — на 8,1%, до 822,4 рубля.

Цены на красную рыбу за период выросли на 7%, до 1161,2 рубля за килограмм. Игристое вино подорожало на 8,8% до 503,6 рубля за литр.

Между тем красная икра, напротив, стала дешевле. Сейчас ее можно купить за 6030 рублей за килограмм, что на 3,8% дешевле, чем в прошлом октябре. Также снизились цены на апельсины — на 12,15% год к году, до 159,8 рубля.

До этого в России зафиксировали резкий рост цен на сливочное масло. Средняя стоимость килограмма на 7 октября составила 1,04 тыс. рублей. Это на 20,2% превышает значение начала января.

Ранее экономист раскрыл, почему взлетели цены на рыбу.