Мишустин рассказал об усилении экономического сотрудничества России и Китая

Россия и Китай усиливают экономическое сотрудничество, несмотря на внешнее давление. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, передает ТАСС.

Страны увеличивают объемы взаимной торговли и запускают совместные инвестиционные проекты. Партнерство в сфере энергетики приобрело комплексный стратегический характер, оно охватывает нефтяную, газовую, угольную, атомную отрасли, рассказал Мишустин.

РФ и КНР увеличивают грузоперевозки, занимаются повышением пропускной способности погранпереходов на границе двух стран, создают новые международные транспортные коридоры. Глава российского кабмина отметил, что особое внимание уделяется вопросам сельского хозяйства и укреплению продовольственной безопасности.

Москва искренне дорожит прочными культурными и гуманитарными связями с Пекином, добавил он.

15 октября министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что Минобороны России и Китая единогласны в оценках происходящих в мире процессов. По его словам, у стран есть общее понимание того, какие меры необходимо принимать в складывающейся ситуации.

Ранее Мишустин заявил, что Китай и Индия стали ключевыми экспортными партнерами России.