Россия нарастила закупки яблок у Китая почти втрое

Россия по итогам января — июля приобрела у Китая 22,2 тыс. тонн яблок. Объем импорта в 2,9 раз превысил показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные ассоциации «Руспродсоюз».

Для сравнения: за первые семь месяцев 2023-го поставки составили всего 7,6 тыс. тонн.

При этом отмечается заметное снижение стоимости китайских яблок по сравнению с прошлогодними значениями. Цены на импортируемые фрукты за год упали на 24,1%, до $904,4 за тонну.

В этом году Россия также нарастила ввоз яблок из Турции, ЮАР, Сербии и Узбекистана. В июле сообщалось, что поставки яблок на российский рынок планирует начать Северная Корея.

До этого в российские магазины вернулись фрукты из Молдавии.

Ранее в РФ зафиксировали скачок онлайн-покупок шарлотки.