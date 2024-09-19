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Российские детские магазины столкнулись с оттоком покупателей

Число покупателей в российских магазинах детских товаров упало на 11%

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Freepik.com

За январь — август количество покупателей в российских магазинах детских товаров просело в среднем на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Focus Technologies.

На фоне снижения посещаемости профильные ретейлеры вынуждены сокращать свое присутствие в торговых центрах и менять формат магазинов, отмечают эксперты.

При этом спад наблюдается исключительно в традиционной рознице. Между тем число чеков в онлайне за восемь месяцев, напротив, выросло на 19% в годовом выражении.

Согласно результатам совместного исследования сети Fix Price и компании «Ромир», каждый второй россиянин снимает стресс шопингом. Чаще всего к шопинг-терапии прибегают молодое поколение в возрасте 18-24 лет. Самые популярные покупки — одежда и обувь (51%), а также снеки и косметика (по 33%).

Ранее стало известно, сколько россияне тратят на репетиторов для детей.

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