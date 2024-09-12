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В России рассчитали индекс бургера

«Ромир» рассказал, сколько россияне могут приобрести бургеров

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В первом полугодии текущего года потребители в Москве могли себе позволить приобрести 850 условных бургеров на месячный доход. В среднем по РФ показатель составил 472 штуки, сообщает РБК со ссылкой на исследование российского потребительского рынка от «Ромира» .

Это исследование получило название «индекс бургера». Он рассчитывается как отношение средней заработной платы к средней стоимости бургеров. В результате можно определить, сколько таких сэндвичей можно приобрести на одну заработную плату. Авторы исследования взяли за основу три самых популярных бургера в сетях ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка», Rostic's и Burger King. Они вывели среднюю стоимость за один условный бургер.

За первые шесть месяцев 2024 года «индекс бургера» в целом по России увеличился на 2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а в Москве уменьшился на 3%. Если сравнивать с первым полугодием 2022 года, рост в стране составил 8%, а в российской столице — 7%.

В мае бренд-шеф Fоod.ru Сергей Кузнецов в беседе с «Газетой.Ru» назвал любимые рецепты бургеров у россиян.

Ранее выяснилось, что каждый пятый россиянин старается отказаться от фастфуда.

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