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В РФ обновят список товаров для параллельного импорта

Минпромторг РФ: из списка товаров для параллельного импорта исключат 200 позиций

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Министерство промышленности и торговли РФ намерено исключить около 200 позиций из списка товаров для параллельного импорта. Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил заместитель главы ведомства Роман Чекушов, передает ТАСС.

По его словам, соответствующий приказ уже подписан и направлен на согласование в министерство юстиции страны.

«Сейчас мы ждем его государственной регистрации в течение буквально двух недель плюс-минус. Это зависит от процедуры», — добавил Чекушов.

Чиновник отметил, что в первую очередь изменения коснутся потребительского сектора. Тем не менее он не стал уточнять, какие именно позиции будут исключены из списка товаров для параллельного импорта.

В то же время заместитель главы Минпромторга РФ анонсировал увеличение в перечне числа брендов спортивной одежды и обуви. Как он сказал, ведомство приняло решение включить их в механизм параллельного импорта, так как российский рынок пока не насыщен данной категорией товаров.

27 июня заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Сергей Пузыревский предложил сделать параллельный импорт в РФ бессрочным. Он выразил уверенность, что властям следует пересмотреть содержание этого принципа в Гражданском кодексе.

Ранее Минпромторг РФ продлил срок действия параллельного импорта в стране.

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