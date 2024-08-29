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В Приднестровье заявили, что готовы к прекращению подачи газа через Украину

Красносельский: ПМР готова к возможному прекращению подачи газа через Украину

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Артем Кулекин/РИА Новости

Президент Приднестровья Вадим Красносельский на пресс-конференции, посвященной 34-й годовщине провозглашения непризнанной республики, заявил, что власти готовы к возможному прекращению подачи газа из РФ через Украину после 2024 года. Его слова передает ТАСС.

Комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского, что транзитный договор с Россией по газу, срок действия которого истекает в конце 2024 года, не будет продлеваться, он заявил, что у Приднестровья есть два пути поставок газа. Кроме транзита через территорию Украины, есть еще возможность получать топливо через станцию в Каушанах на территории Республики Молдова.

«Я, к сожалению, не могу озвучить подробности всего процесса. Переговоры идут. Работа идет постоянно», — сказал он.

Красносельский отметил, что этого газа будет достаточно для обеспечения потребностей Приднестровья, для обеспечения контрактных обязательств приднестровской ГРЭС (Молдавской ГРЭС. — «Газета.Ru») перед потребителями.

27 августа Зеленский заявил, что «Нафтогаз Украины» не будет продлевать договор с холдингом «Газпром» о прокачке российского газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины после истечения срока соглашения в конце 2024 года.

До этого сообщалось, что Европейский союз готовится предъявить Киеву ультиматум по поводу продления транзита российского газа. В регионе опасаются дефицита газа в отопительный сезон, несмотря на приличные запасы.

Ранее Песков напомнил об альтернативных маршрутах поставок российского газа в Европу.

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