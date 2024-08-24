Россия и Афганистан захотели довести товарооборот до $10 млрд

Россия и Афганистан к концу десятилетия намерены увеличить объем двусторонней торговли до $10 млрд. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя Российского делового центра в Афганистане Рустама Хабибуллина.

«Перед нами поставлена задача увеличить товарооборот между странами в 2025 году до $3 млрд, а в 2030-м выйти на $10 млрд в год», — заявил он.

Расширять торговлю планируется главным образом за счет агропромышленного сотрудничества. Ожидается, что основную долю товарооборота займет сельхозпродукция, а также товары животноводства и агрохимии.

До этого в Афганистане обозначили, что страна надеется на снятие ограничений РФ на импорт российских нефтепродуктов и восстановление постоянных закупок. С 2023 года афганские компании могут заключать соглашения о поставках лишь на три-шесть месяцев.

Ранее стало известно, какая азиатская страна обогнала Китай в закупках российской нефти.