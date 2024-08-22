Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Более 100 компаний могут вступить в «Строительно-индустриальный кластер» Тюменской области

Специалист Баженова: российские компании познакомят с тюменскими предприятиями

close
100%
Shutterstock

В «Строительно-индустриальный кластер» Тюменской области планируют вступить 160 российских компаний. Об этом сообщает издание «Тюменская область сегодня».

Руководитель направления по взаимодействию с участниками строительно-индустриального кластера Наталья Баженова уточнила, что пока переговоры с ними находятся в стадии согласования. По ее словам, их вступление в ассоциацию позволит расширить возможности и круг сбыта местных производителей внутри региона.

«Часть производственных строительных материалов не остается в регионе. Наша задача — познакомить представителей с тюменскими предприятиями. Кроме того, мы помогаем нашим производствам получить господдержку разных уровней на развитие и модернизацию производства», — подчеркнула Баженова.

«Строительно-индустриальный кластер» создали в 2024 году, его резидентами являются 40 компаний из разных регионов России. Выручка в общей сложности составляет около 25 млрд рублей.

Накануне сообщалось, что российская компания «Атекс» подала заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию бренда IKEA. Согласно заявке, компания планирует производить и продавать пружинные и беспружинные матрасы. Для этого она намерена зарегистрировать товарный знак по классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №20.

Ранее стало известно, что крупнейшая нефтесервисная компания США подверглась атаке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами