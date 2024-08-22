Более 100 компаний могут вступить в «Строительно-индустриальный кластер» Тюменской области

В «Строительно-индустриальный кластер» Тюменской области планируют вступить 160 российских компаний. Об этом сообщает издание «Тюменская область сегодня».

Руководитель направления по взаимодействию с участниками строительно-индустриального кластера Наталья Баженова уточнила, что пока переговоры с ними находятся в стадии согласования. По ее словам, их вступление в ассоциацию позволит расширить возможности и круг сбыта местных производителей внутри региона.

«Часть производственных строительных материалов не остается в регионе. Наша задача — познакомить представителей с тюменскими предприятиями. Кроме того, мы помогаем нашим производствам получить господдержку разных уровней на развитие и модернизацию производства», — подчеркнула Баженова.

«Строительно-индустриальный кластер» создали в 2024 году, его резидентами являются 40 компаний из разных регионов России. Выручка в общей сложности составляет около 25 млрд рублей.

Накануне сообщалось, что российская компания «Атекс» подала заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию бренда IKEA. Согласно заявке, компания планирует производить и продавать пружинные и беспружинные матрасы. Для этого она намерена зарегистрировать товарный знак по классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №20.

Ранее стало известно, что крупнейшая нефтесервисная компания США подверглась атаке.