Россиянам рассказали, ждать ли роста цен на молочную продукцию к осени

В России не ожидается существенный рост цен на молочную продукцию в преддверии осени. Об этом ЕАН рассказал генеральный директор «Союзмолока» Артем Белов, комментируя новости о том, что производители молочной продукции и кондитерских изделий направили федеральным торговым сетям уведомления о подорожании продуктов на 5—40% в зависимости от вида товара.

По словам эксперта, производители регулярно организуют пересмотр договорных отношений с сетями в первом и втором полугодии, поэтому такие уведомления имеют плановый характер. Специалист уверен, что серьезные изменения в ценовой политике не произойдут, однако, допустил небольшие корректировки по отдельным группам товаров или регионам.

«Молочная продукция, несмотря на существенный рост себестоимости по всей цепочке, второй год остается дефлятором продовольственной инфляции. Это означает, что темпы роста цен в категории в два раза ниже продовольственной инфляции. В январе – июле 2024 года увеличение стоимости молочной продукции составило 3,3% по сравнению с тем же периодом 2023 года. При этом рост цен на продовольствие в целом составил 9,3%», — добавил Белов.

Накануне генеральный директор компании «Petrova Five Consulting» Марина Петрова говорила, что молочные продукты в России подорожают на 5% в сентябре из-за комплекса факторов. По словам эксперта, основное влияние на цены окажут рост мировых цен на сырье, повышение ключевой ставки ЦБ и дефицит кадров.

Ранее россиян предупредили о подорожании кофе.