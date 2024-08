Крупнейший китайский производитель чипов подал в суд на Пентагон

Global Look Press

Один из крупнейших производителей микросхем в Китае Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc (AMEC) подал в суд на Пентагон из-за включения компании в черный список, запретив ей вести бизнес с американскими фирмами. Об этом сообщает Bloomberg.

AMEC заявила, что ее несправедливо связали с Народно-освободительной армией Китая, нанеся ущерб бизнесу и репутации компании. При этом руководство шанхайского производителя в основном состоит из американцев.

Китайская компания конкурирует с ведущими американскими фирмами, включая Applied Materials Inc. и Lam Research Corp. В своем последнем годовом отчете AMEC сообщила, что некоторые из ее машин теперь используются для производства чипов с 5-нанометровыми технологиями, то есть с технологиями, отстающими от самых передовых всего на одно поколение.

По данным Bloomberg, китайский производитель микросхем поставляет свою продукцию Huawei Technologies Co. — Semiconductor Manufacturing International Corp. , шанхайскому производителю микросхем Hua Hong Semiconductor Ltd. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

«Мы считаем, что суд вынесет справедливое решение и прикажет исключить AMEC из списка. Между тем, мы активно работаем над поддержанием связи с министерством обороны для надлежащего разрешения спора», — говорится в заявлении компании.

До этого сообщалось, что США намерены ограничить КНР доступ к чипам памяти для искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что США готовят новые санкции против КНР из-за связей с Россией.