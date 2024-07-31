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Стало известно, какие «отмазки» от работы россияне используют чаще всего

Юрист Русяев: чаще всего россияне отмазываются от работы болезнями

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Shutterstock

Болезнь является самой популярной «отмазкой» от работы среди россиян, рассказал управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев. Его цитирует «Лента.ру».

Каждый пятый недобросовестный сотрудник использует простуду, головную боль или плохое самочувствие как предлог отсутствия на работе, заявил эксперт со ссылкой на результаты исследований.

На втором месте — различные технические неполадки. Это может быть как поломка автомобиля, так и проблемы с WiFi при удаленной работе, комментирует Русяев.

Топ-3 популярных «отмазок» замыкают личные обстоятельства. На них при уклонении от выполнения рабочих задач ссылаются около 15% россиян.

До этого в России призвали популяризовать работу на заводах. Школьникам необходимо рассказывать о престижности рабочих профессий, считает сенатор Наталия Косихина.

Ранее стало известно, удерживает ли наличие кредита от смены работы.

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