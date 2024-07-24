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Крупный итальянский банк назвал сроки сокращения бизнеса в России

UniCredit намерен значительно сократить бизнес в России до 2025 года

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Depositphotos

Итальянская банковская группа UniCredit намерена значительно сократить свой бизнес в России до 2025 года. Об этом говорится в последнем квартальном отчете компании.

За шесть месяцев банк планирует сократить трансграничную экспозицию почти до нуля, международные платежи — до уровня ниже €8,5 млрд, кредиты за вычетом резервов — ниже €1 млрд, вклады — ниже €2 млрд.

Чистая прибыль UniCredit в России по итогам второго квартала рухнула на треть по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила €116 млн.

В начале июня глава UniCredit Андреа Орчел назвал полный уход группы из РФ при текущих условиях крайне маловероятным. Банк не хочет распродавать свои российские активы за бесценок, поэтому вынужден лавировать в «серой зоне».

Ранее сообщалось, что послы ЕС обсудят бессрочное замораживание активов России.

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