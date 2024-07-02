Суд в США снял запрет на экспорт СПГ

Американский суд снял введенный президентом США Джо Байденом запрет на экспорт сжиженного природного газа (СПГ). Об этом со ссылкой на решение окружного суда Луизианы сообщает РИА Новости.



16 штатов, считавших, что решение главы государства нарушило федеральный закон, обратились с судебным иском.

Суд посчитал, что истцы имеют право на досудебное снятие запрета экспорта СПГ. Поэтому он удовлетворил ходатайство о немедленном полном снятии запрета на экспорт сжиженного природного газа.

До этого сообщалось, что польский энергетический концерн Orlen направил предупреждение газовым компаниям Венгрии, Словакии и Австрии о возможном изъятии их платежей «Газпрому» за импорт российского газа.

Стало известно, что крупнейший дистрибьютор сжиженного природного газа в Скандинавии Gasum намерен отказаться от закупок российского СПГ с 26 июля.

Ранее сообщалось, что Байден сорвал крупную сделку Украины по поставкам СПГ.