В России предложили сделать параллельный импорт бессрочным

В России могут закрепить режим параллельного импорта на постоянной основе. С таким предложением выступил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Сергей Пузыревский, сообщает «Интерфакс».

«Здесь, мне кажется, не нужно отказываться [от параллельного импорта], нужно вообще, наверное, пересмотреть содержание этого принципа в Гражданском кодексе», — сказал представитель ведомства.

Для добросовестных иностранных правообладателей, которые законно работают в стране, можно сделать исключение и сохранить за ними соответствующие гарантии, добавил Пузыревский.

Механизм параллельного импорта заработал в России два года назад в ответ на западные санкции. Инструмент позволяет ввозить в страну товары зарубежных брендов без согласия правообладателей.

В начале июня в Минпромторге РФ заявили, что механизм параллельного импорта сохранится в 2025 году.

Ранее стало известно, что около 600 товарных позиций могут скоро исключить из параллельного импорта.