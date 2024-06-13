В ЦБ РФ рассказали о расчете курса рубля на фоне американских санкций

Центральный банк РФ продолжит рассчитывать официальный курс рубля по внебиржевому рынку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу финансового регулятора.

Таким образом в Банке России прокомментировали введение санкций в отношении Московской биржи со стороны США. Представители регулятора подчеркнули, что международный валютный рынок и внутренние валютные рынки большинства государств в мире являются внебиржевыми.

«Банк России будет рассчитывать официальный курс рубля по внебиржевому рынку. Курс останется единым и рыночным, лишь изменится круг данных для его расчета», — говорится в заявлении ЦБ РФ.

При этом в пресс-службе регулятора добавили, что биржевая торговля валютой не представляет собой ключевое условие для конвертируемости национальной валюты. То же касается определения курса той или иной валюты на рынке и свободного обращения иностранной валюты.

Более того, по словам представителей Банка России, американские санкции приведут только к изменению структуры торговли на внутреннем валютном рынке. Они не смогут оказать влияние на объемы поступающей от экспорта валюты и на спрос на таких средства для оплаты импорта.

В связи с этим баланс на валютном рынке должен остаться неизменным. На этот раз ситуация будет значительно отличаться от происходившего в 2022 и 2023 годах, когда импорт и экспорт претерпевали существенные изменения.

12 июня США ввели санкции в отношении Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ). Последний входит в группу Московской биржи и Национального расчетного депозитария (НРД), который играет роль посредника в сделках с валютой.

Ранее российский посол заявил, что Москва обязательно ответит на новые санкции со стороны Вашингтона.