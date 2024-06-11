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Госдума запретила приватизацию религиозного имущества

Госдума приняла законопроект о запрете приватизации религиозного имущества

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Госдума приняла законопроект, которым запрещается приватизировать имущество религиозного назначения. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечает агентство, закон был разработан по инициативе Русской православной церкви. После принятия документа, сделки по приватизации религиозного имущества будут считаться недействительными.

Нынешнее законодательство допускает продажу государством или органом местного самоуправления такого имущества частному собственнику.

Представители РПЦ внесли в Госдуму соответствующий законопроект еще 7 июня 2023 года. Он предполагает признание сделок с таким имуществом недействительными, если они были совершены после 30 ноября 2010 года.

В РПЦ утверждают, что передача религиозного имущества частному лицу, например храмов, может привести к ситуациям, когда их могут переделать в рестораны и бары, а это оскорбит чувства верующих.

Ранее РПЦ захотела запретить регистрировать товарные знаки с религиозной символикой

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