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На Украине призвали граждан работать до глубокой старости

Замминистра Марчак призвала украинцев выходить на пенсию как можно позже

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Global Look Press

Заместитель министра Украины по социальной политике Дарья Марчак призвала граждан работать до глубокой старости и выходить на пенсию как можно позже. Об этом сообщает «Страна.ua».

По ее словам, если люди начнут позже уходить на пенсию, то это увеличит их размер пенсионных выплат, а также поможет увеличить объем единого взноса, уплачиваемого работающими лицами в пенсионный фонд.

Благодаря этому фонд сможет начислять более высокие выплаты тем, кто уже находится на пенсии, подчеркнула замминистра.

До этого Марчак заявила, что Украина в ближайшем будущем не сможет предоставить высокое социальное обеспечение своему населению.

Незадолго до этого Марчак заявляла, что граждане Украины должны быть готовы самостоятельно откладывать пенсию и трудиться до глубокой старости на фоне критической ситуации с демографией в стране. По процентному соотношению, на данный момент один налогоплательщик обеспечивает пенсию для одного пенсионера, а в будущем ситуация, вероятно, осложнится еще сильнее.

Ранее на Украине заявили о зависимости зарплат и пенсий от западной помощи.

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