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Путин рассказал на ПМЭФ, что ждет глобальную экономику

Путин заявил о вступлении глобальной экономики в эпоху кардинальных перемен

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Иван Секретарев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что глобальная экономика вступила в эпоху кардинальных перемен, российская экономика принимает эти вызовы.

По его словам, сейчас формируется многополярный мир с новыми центрами роста, инвестиционными и финансовыми связями между государствами и компаниями.

Президент подчеркнул, что экономика России приобретает большую силу и устойчивость, и во многом это происходит благодаря заслугам инженеров, рабочих, управленцев, предпринимателей, которые вкладываются в развитие своих компаний, предприятий городов и регионов страны.

Путин отметил, что такие граждане на первый план возводят такие ценности, как ответственность, доверие, служение своему народу и России.

Владимир Путин выступает на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

«Газета.Ru» ведет трансляцию мероприятия.

Ранее Путин назвал Россию крупнейшей экономикой Европы.

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