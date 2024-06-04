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Более 1,6 млн человек подключили сервис «Пакет» от Х5 в 2024 году

Около 10% подключивших сервис «Пакет» в 2024 году стали новыми клиентами Х5

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Shutterstock

Сервис «Пакет» от X5 проанализировал свою работу и интересы пользователей подписки. Так, число клиентов, которые подключили подписку на сервис в 2024 году, превысило 1,6 млн человек. Отмечается, что в текущем году 10% клиентов, оформивших подписку, впервые стали клиентами бизнесов Х5.

Средний чек покупателя с подпиской составляет 699 рублей (в 2,6 раза больше чека тех, кто не пользуется программой лояльности «Х5 Клуб»), а пользователь сервиса в среднем посещает более двух бизнесов X5 ежемесячно.

В компании добавили, что исходя из положительных откликов о любимых категориях продуктов, их число в «Х5 Клубе» увеличится до 5. Также с 3 июня появилась функция полного списания накопленных баллов.

«Пакет» от Х5 работает для покупателей торговых сетей уже около трех лет и за это время показал свою эффективность для всех бизнесов группы Х5», — рассказал директор по развитию лояльности и экосистемных продуктов X5 Group Евгений Галимский.

Он добавил, что подписка не только наращивает средний чек, но и повышает частоту контакта и кросс-форматные переходы.

«Сервис развивается вместе с рынком, меняет тарифные планы и функционал сервиса, исходя из бизнес-модели и требований пользователей», — отметил Галимский.

Напомним, ранее в магазинах «Пятерочка» покупатели могли оплатить баллами до 50% стоимости покупки, но не более 2000 баллов, а в «Перекрестке» — до 30%, не более 3000 баллов.

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