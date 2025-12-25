В 2025 году россияне проводили больше времени в командировках

Одним из ключевых трендов деловой активности в 2025 году стало увеличение средней продолжительности командировок на 19%: за год она выросла на один день и достигла пяти дней, при этом число перелетов сократилось на 8% вследствие оптимизации тревел-политик. Об этом «Газете.Ru» сообщили аналитики компании «Аэроклуб».

«Мы видим, что компании переходят к более осознанному управлению командировками: сотрудники проводят в поездках больше времени, а сами поездки планируются заранее. Такой подход помогает оптимизировать бюджеты и снижает нагрузку на сотрудников, повышая эффективность командировок для бизнеса», — отметила управляющий директор компании «Аэроклуб» Юлия Липатова.

Доля билетов, купленных за три недели и ранее, выросла на 12% и достигла трети всех продаж (24% в 2024 году). Бронирования «в последний момент» — за неделю до вылета и менее — сократились: объем таких билетов уменьшился на 14%, а доля снизилась до 36% против 39% годом ранее.

Также эксперты отметили изменение географии командировок — Москва и Петербург уступают регионам, где наблюдается рост деловой активности. Путешествия в Москву сократились на 15%, тем не менее на нее пришлась четверть всех деловых перелетов (27% в 2024 году). На рейсы в Санкт-Петербург спрос снизился на 22%, и его доля упала до 9% (11% годом ранее). При этом Петербург стал городом с самой короткой средней продолжительностью командировок — три дня.

Число перелетов в Сочи сохранилось на уровне 2024 года, как и доля 5%. Средняя длительность командировок в этот город составила пять дней. В десятку наиболее востребованных направлений также вошли: Красноярск (+3% к 2024), Екатеринбург (-11%), Казань (-7%), Иркутск (+6%), Новосибирск (+1%), Уфа (+1%) и Тюмень (-3%). В ряде регионов фиксируется значительный рост длительности командировок: в Благовещенске среднее пребывание достигло 12 дней (+11%), в Новосибирске увеличилось на 65%, до 7,5 дней, а в Уфе — на 40% (8,4 дня).

За год экономкласс подорожал на 12% и в среднем обходился бизнес-туристам в 18 400 рублей за перелет в одну сторону. Самые дорогие билеты зафиксированы на рейсах в Благовещенск (30 400 рублей), наиболее доступные — в Казань и Калининград (12 000 рублей). Средняя стоимость бизнес-класса выросла на 2% и составила 78 000 рублей. При этом спрос на перелеты в салоне бизнес-класса сократился на 4%, а его доля среди корпоративных перелетов достигла 3,4%.

Представители нефтегазовой отрасли и энергетики остаются наиболее активными деловыми путешественниками: их доля составила 18% (17% в 2024 году) при снижении объема поездок на 3%. Ретейл сократил командировочную активность на 20%, и его доля уменьшилась до 14% (17% годом ранее). Добывающая промышленность увеличила объем командировок на 15%, а доля индустрии в общем объеме командировок выросла до 11% (9% в 2024 году).

