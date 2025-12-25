На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США заявили, что РФ может отклонить украинско-американский мирный план из 20 пунктов

NYT: Кремль может отклонить мирный план из 20 пунктов, озвученный Зеленским
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Кремль может отклонить мирный план из 20 пунктов, озвученный президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

«Идея ясна: представить это американцам как «компромисс», а затем обвинить Россию в его провале», — поделился с авторами публикации аналитик по международным делам Алексей Наумов.

Другой российский аналитик Георгий Бовт прокомментировал желание Киева управлять Запорожской АЭС совместно с США без участия РФ, заявив, что предлагаемый мирный план не одержит никаких компромиссов относительно территорий и ЗАЭС.

Авторы подчеркивают, что Россия может себе позволить отклонить мирный план, поскольку ее экономика пока выдерживает конфликт, а постоянный приток новобранцев в ВС РФ продолжает покрывать потери на фронте.

При этом Москва хотела бы мирных переговоров, так как не желает усиления санкций и стремится сохранить рабочие отношения с Вашингтоном.

До этого британское издание The Times писало, что обновленный мирный план по урегулированию украинского кризиса лишь подчеркивает разногласия между сторонами, поэтому быстрый прорыв в переговорах «маловероятен».

The Times отмечает, что новый план по созданию демилитаризованной зоны потребует отвода войск как от Украины, так и от России. Однако Кремль уже не раз давал понять, что согласится только на полный контроль над Донбассом.

Ранее на Западе заявили о нехватке резервов у ВСУ.

