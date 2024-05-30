Белоруссия обвинила ЕС в ударе по мировой продовольственной безопасности

МИД Белоруссии прокомментировал решение ЕС ввести запретительные пошлины на зерно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря внешнеполитического ведомства республики Анатолия Глаза.

По его словам, решение Совета ЕС стало очередным ударом по мировой продовольственной безопасности.

«Есть еще вопрос мировой продовольственной безопасности», — напомнил официальный представитель МИД.

Он обратил внимание на поставки продовольствия для беднейших стран, которые теперь оказались под угрозой. Глаз обратил внимание, что решение ЕС стало еще и очевидным попранием Евросоюзом общих правил международной торговли и правил ВТО.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала политикам Евросоюза вспомнить их заявления по продовольственной безопасности. Так она прокомментировала утверждение «запретительных пошлин» на зерно из РФ.

Ранее цены на российское зерно резко выросли.