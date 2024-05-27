В ВТБ не увидели причин для повышения ключевой ставки

Глава ВТБ Андрей Костин не считает необходимым повышение ключевой ставки Банком России. Об этом он заявил в интервью «Фонтанке.ру».

«Не вижу оснований, чтобы Центробанк повышал ставку. К тому же, я в своей деятельности очень долго работал в условиях двузначной инфляции, а экономика все равно росла», — сказал Костин.

При этом сам ЦБ рассматривает альтернативный сценарий повышения ключевой ставки в случае, если спрос на товары и услуги продолжит значительно опережать возможности расширения производства. На апрельском заседании регулятор оставил ставку на уровне 16%, допустив ее снижение не ранее второго полугодия.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что вероятность реализации сценария с повышением ставки будет обсуждаться на июньском заседании Совета директоров. Это может произойти при сохранении высокой потребительской активности, расширении кредитования и усилении дефицита рабочей силы.

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