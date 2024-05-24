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Мишустин призвал создать в СНГ независимую платежную систему

Мишустин: в СНГ нужно создать независимую платежную систему

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что странам Содружества Независимых Государств (СНГ) необходимо сформировать независимую от внешней конъюнктуры систему платежей и расчетов. Об этом пишет ТАСС.

На встрече с коллегами по СНГ российский премьер призвал «наращивать взаимодействие в таможенной сфере, проводить согласованную антимонопольную политику, обеспечить справедливые условия конкуренции» и масштабировать «применение современных решений» на все отрасли.

»﻿﻿Перед нами стоят масштабные задачи развития транспортного комплекса, создания независимой от внешней конъюнктуры расчетно-платежной архитектуры», — подчеркнул Мишустин.

По его словам, главной задачей в СНГ является углубление экономических связей в сфере продовольственной, технологической и энергетической безопасности, а также расширение сотрудничества в цифровизации, логистике, экологии, промышленной кооперации.

В апреле по случаю 30 лет со дня официальной регистрации национального домена .ru Мишустин заявлял, что цифровая отрасль России стабильно растет, несмотря на беспрецедентные санкции, введенные против Москвы. По его словам, в России создаются и внедряются собственные программные решения. Он отметил, что в стране созданы онлайн-платформы, замещающие зарубежные аналоги на российском рынке. Мишустин подчеркнул, что в 2023 году объем российской интернет-экономики вырос на треть.

Ранее стало известно, что Маврикий работает над внедрением платежной системы «Мир».

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