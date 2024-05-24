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Стало известно, сколько работодателей в России готовы софинансировать пенсию сотрудников

«Работа.ру»: половина работодателей готовы софинансировать пенсии сотрудников

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Павел Лисицын/РИА Новости

Почти каждый второй российский работодатель (46%) готов софинансировать пенсии своих сотрудников, сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования «СберНПФ» и «Работа.ру». Речь идет о программе долгосрочных сбережений (ПДС).

Чаще всего о намерении софинансировать счета своих работников в ПДС сообщали компании из сфер производства, медицины и строительства. При этом пятая часть из числа готовых вкладываться признались, что пойдут на это только при наличии налоговых льгот.

«Сейчас нет стимулирующих мер для предприятий, которые хотят делать взносы. Получается, что если компания пойдет на этот шаг, увеличится ее база по налогу на прибыль, а также ей придется дополнительно платить страховые социальные взносы», — отметил генеральный директор «СберНПФ» Александр Зарецкий.

В настоящий момент участники рынка совместно с Минфином РФ и налоговой службой прорабатывают этот вопрос.

До этого юрист рассказала, что россиян не могут уволить по старости.

Ранее была названа причина, почему лучше копить на пенсию через ПДС.

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