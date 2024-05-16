В МИД РФ заявили об осознании западными странами рисков изъятия активов

Западные страны начали осознавать потенциальные риски ответных мер РФ в случае конфискации ее активов в пользу Украины. Такое заявление сделал заместитель российского министра иностранных дел Александр Панкин, передает РИА Новости.

Дипломат 16 мая принял участие в одной из сессий в рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Мероприятие проходит в городе Казани с 14 по 19 мая.

После завершения сессии замглавы внешнеполитического ведомства пообщался с журналистами, в том числе прокомментировав планы Вашингтона и его союзников изъять заблокированные активы РФ. Он отметил, что в настоящее время США и страны — члены Европейского союза (ЕС) «ведут широкую дискуссию» о конфискации российских активов и передаче их Украине.

Как сказал Панкин, Москва считает подобные инициативы нелегальными. В РФ не раз отмечали, что изъятие активов является нарушением международного права.

«Здравомыслящие политические круги Запада начали взвешивать все риски, в том числе для самих себя, а также риски ответных мер с нашей стороны», — добавил заместитель министра.

8 мая постоянные представители стран — членов ЕС предварительно согласовали решение о конфискации замороженных российских активов для военной помощи Украине. В региональном содружестве уточнили, что речь идет об использовании соответствующих средств на восстановление и укрепление обороны Украины.

Ранее парламент Эстонии принял закон об использовании заблокированных российских активов.