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Аналитик предупредил, что торговля между Турцией и Россией рискует остановиться

Озер: торговля между Турцией и РФ может остановиться из-за проблем с переводами

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Depositphotos

Торговля между Турцией и Россией на фоне проблем с банковскими переводами рискует остановиться. Об этом заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер.

Он отметил, что проблема с переводами из российских банков уже привела к остановке экспорта Турции в ряде областей.

В настоящее время наступает период, когда торговля между двумя странами (за исключением энергетических проектов) рискует остановиться, уверен аналитик.

Озер считает, что этот процесс навредит турецким экспортерам и окажет негативное влияние на туристический сектор страны.

Политика президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по сближению с США, по его мнению, приведет к тому, что конфликты, которые долгое время были «заморожены» в Сирии, начнутся снова, еще одной проблемой для Анкары станет позиция пророссийских правительств стран Африки в отношениях с Турцией.

«Неискренняя» политика баланса между РФ и западным миром Эрдогана уже рухнула, и теперь можно увидеть результаты этой политики, заключил турецкий аналитик.

22 апреля российский генконсул заявил о сохранении сложностей в расчетах между РФ и Турцией.

Ранее в Турции опровергли информацию об отказах в открытии россиянам счетов в местных банках.

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