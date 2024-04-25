Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минтруд отверг слова о конце эпохи низких зарплат в России

Министр труда Котяков назвал причины роста ценности трудовых ресурсов в стране

close
100%
НСПК

В России происходит не столько завершение эпохи дешевого труда, сколько рост ценности трудовых ресурсов для экономики. Такое мнение выразил министр труда Антон Котяков, комментируя заявление экономистов ЦМАКП о конце эпохи низких зарплат в РФ, передает РБК .

Как пояснил Котяков, речь идет не только о повышении зарплат в рублях, но и о значимости работника для достижения общенациональных целей. На стоимость трудовых ресурсов повлиял комплекс факторов.

«Я бы даже не сказал, что дешевый труд остался или не остался [в прошлом], но я бы сказал, что ценность трудовых ресурсов сегодня, для достижения общенациональных целей, она растет», — сказал Котяков.

Во-первых, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года составляет ₽19,2 тыс., превысив прожиточный минимум (₽15,4 тыс.). К 2030 году планируется обеспечить превышение МРОТа над прожиточным минимумом более чем на 30%.

«Это минимальная планка, которая подталкивает, подтягивает стоимость трудовых ресурсов», — отметил министр.

Во-вторых, фактором роста стала конкуренция работодателей за квалифицированные кадры на фоне низкой безработицы. Соперничество заставляет повышать не только зарплаты, но и предлагать работникам социальные гарантии — медстраховки, льготы многодетным и т.д.

До этого была названа справедливая зарплата для россиян в 2024 году.

Ранее экономист рассказал о революции зарплат в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами