Минтруд отверг слова о конце эпохи низких зарплат в России

В России происходит не столько завершение эпохи дешевого труда, сколько рост ценности трудовых ресурсов для экономики. Такое мнение выразил министр труда Антон Котяков, комментируя заявление экономистов ЦМАКП о конце эпохи низких зарплат в РФ, передает РБК .

Как пояснил Котяков, речь идет не только о повышении зарплат в рублях, но и о значимости работника для достижения общенациональных целей. На стоимость трудовых ресурсов повлиял комплекс факторов.

«Я бы даже не сказал, что дешевый труд остался или не остался [в прошлом], но я бы сказал, что ценность трудовых ресурсов сегодня, для достижения общенациональных целей, она растет», — сказал Котяков.

Во-первых, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года составляет ₽19,2 тыс., превысив прожиточный минимум (₽15,4 тыс.). К 2030 году планируется обеспечить превышение МРОТа над прожиточным минимумом более чем на 30%.

«Это минимальная планка, которая подталкивает, подтягивает стоимость трудовых ресурсов», — отметил министр.

Во-вторых, фактором роста стала конкуренция работодателей за квалифицированные кадры на фоне низкой безработицы. Соперничество заставляет повышать не только зарплаты, но и предлагать работникам социальные гарантии — медстраховки, льготы многодетным и т.д.

До этого была названа справедливая зарплата для россиян в 2024 году.

Ранее экономист рассказал о революции зарплат в России.