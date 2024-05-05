Постпред КНДР в ООН посоветовал США и их союзникам не искажать реальность

Постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон заявил, что любая группа экспертов из Организации Объединенных Наций (ООН) по КНДР, по подобию распущенной группы экспертов комитета по санкциям против Северной Кореи Совета безопасности ООН, «обречена на самоуничтожение». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) Северной Кореи.

«Какую бы вторую или третью группу специалистов ни формировали враждебные силы, она будет обречена на самоуничтожение с течением времени», — подчеркнул постпред.

Таким образом, он прокомментировал выпущенное 1 мая совместное заявление США и их союзников по поводу роспуска предыдущей группы экспертов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что представитель России в Совбезе ООН воспользовался правом страны и наложил вето на дальнейшую работу группы экспертов международной организации по изучению КНДР для введения или отмены ряда санкций, так как это соответствует интересам Москвы.

Песков уточнил, что это подразумевает критическое отношение России к содержанию проекта по работе экспертов, а не отказ от работы самих специалистов.

Ранее агентство Yonhap сообщало, что Северная Корея установила наземные мины на межкорейской дороге на территории демилитаризованной зоны (ДМЗ), которая разделяет две Кореи.