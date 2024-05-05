Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Постпред КНДР в ООН посоветовал США и их союзникам не искажать реальность

Постпред: любая группа экспертов из ООН по КНДР обречена на самоуничтожение

close
100%
Lee Jin-man/AP

Постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон заявил, что любая группа экспертов из Организации Объединенных Наций (ООН) по КНДР, по подобию распущенной группы экспертов комитета по санкциям против Северной Кореи Совета безопасности ООН, «обречена на самоуничтожение». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) Северной Кореи.

«Какую бы вторую или третью группу специалистов ни формировали враждебные силы, она будет обречена на самоуничтожение с течением времени», — подчеркнул постпред.

Таким образом, он прокомментировал выпущенное 1 мая совместное заявление США и их союзников по поводу роспуска предыдущей группы экспертов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что представитель России в Совбезе ООН воспользовался правом страны и наложил вето на дальнейшую работу группы экспертов международной организации по изучению КНДР для введения или отмены ряда санкций, так как это соответствует интересам Москвы.

Песков уточнил, что это подразумевает критическое отношение России к содержанию проекта по работе экспертов, а не отказ от работы самих специалистов.

Ранее агентство Yonhap сообщало, что Северная Корея установила наземные мины на межкорейской дороге на территории демилитаризованной зоны (ДМЗ), которая разделяет две Кореи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами