Запрет LME на российский никель может увеличить поставки из Китая

После запрета Лондонской биржей металлов (LME) на новые поставки российского никеля ожидается рост экспортных потоков этого металла из Китая. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные агентства аналитики Mysteel Global.

Производство рафинированного никеля в КНР превышает внутренний спрос, что привело к образованию избытка и резкому росту экспорта. В марте зарубежные продажи подскочили более чем на 200% по сравнению с предыдущим месяцем — до 7496 тонн.

По оценкам Mysteel, наращивание выпуска в Китае в сочетании с санкциями против Москвы будет способствовать сохранению высокого уровня экспорта. Это может помочь компенсировать дефицит поставок на LME из-за запрета на российский металл, на долю которого приходится 6% мировых поставок.

Производители GEM, Zhejiang Huayou Cobalt и CNGR Advanced Material уже зарегистрировались для листинга своего никеля на LME. Mysteel прогнозирует, что в этом году их совокупный выпуск может достичь 156 800 тонн.

В то же время другие мировые производители испытывают трудности в конкуренции с дешевым металлом из китайских предприятий, расположенных в Индонезии.

Котировки никеля на LME упали от семимесячного максимума, достигнутого ранее на этой неделе, торгуясь в четверг около $18 950 за тонну. Другие металлы демонстрировали разнонаправленную динамику.

«Увеличение выпуска в Китае вкупе с санкциями против Москвы, вероятно, будет способствовать сохранению высокого уровня экспорта никеля», — отмечает Mysteel.

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